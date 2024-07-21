Москва, 21 июля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над территорией Белгородской области, сообщила 21 июля пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена около 10:20 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 21 июля средства ПВО поразили восемь украинских беспилотников на территории России. По данным Минобороны, три БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, пять — над акваторией Чёрного моря.

Утром 21 июля украинские войска попытались атаковать Крым ракетами ATACMS, российские средства ПВО сбили их над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.