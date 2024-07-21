Москва, 21 июля, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Российские военные нанесли ракетный удар по двум воинским эшелонам ВСУ в районе станции Барвенково в Харьковской области. Об этом сообщила 21 июля пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости/ Евгений Биятов

В ведомстве уточнили, что групповой удар нанесли расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», в результате уничтожен личный состав ВСУ и военная техника. Ракеты поразили два эшелона с 20 платформами в каждом.

Подразделения 41-й механизированной бригады ВСУ потеряли до 240 бойцов и более 60 единиц техники. В частности, уничтожены 14 американских бронеавтомобилей MaxxPro, десять канадских бронированных машин Senator, семь бронетранспортёров, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и свыше 20 грузовиков.

Результаты огневого поражения российские военные контролировали с помощью беспилотников «Орлан-10», добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны показало кадры уничтожения расчётом комплекса «Искандер» двух боевых машин Patriot и радиолокационной станции «Жираф» в Одесской области.