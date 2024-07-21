Арлингтон, США, 21 июля, 2024, 09:52 — ИА Регнум. В Венгрии может начаться топливно-энергетический кризис в связи с остановкой транзита нефти российской компании «Лукойл» через Украину. Об этом 20 июля сообщает американское издание Politico.

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«Украинские меры могут создать тяжёлую ситуацию», — отметила в ходе диалога с изданием эксперт по Венгрии из аналитического центра Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска.

Она добавила, что жители страны в ближайшие недели могут столкнуться с заоблачными ценами на энергоносители, а также с дефицитом электроэнергии в том случае, если власти не найдут решения этой проблемы.

Простой в поставках заставит нефтеперерабатывающие заводы использовать имеющиеся запасы, однако их хватит только на 90 дней, указано в публикации.

По мнению ведущего аналитика по нефти в Kpler Виктора Катоны, Будапешту нужно будет искать способ дипломатического урегулирования проблемы.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация с прекращением поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» не зависит от российской стороны. Он подчеркнул, что у РФ нет возможности провести переговоры с украинскими компаниями, которые совершают транзит, так как это решение принималось не на техническом, а на политическом уровне.