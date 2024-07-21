Магадан, 21 июля, 2024, 09:21 — ИА Регнум. В Магаданской области за последние четыре года рост частных инвестиций увеличился в полтора раза. Об этом 21 июля в ходе встречи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

. Александр Астафьев/POOL/ТАСС Михаил Мишустин

«Это очень неплохие цифры. Знаю, что вы стараетесь, делаете всё возможное для развития области», — добавил он.

Глава правительства попросил Носова рассказать о ситуации в экономике региона, отметив, что по рабочим местам и валовому региональному продукту выполняются все запланированные показатели.

Губернатор сообщил, что официальный уровень безработицы в области составляет 390 человек, при этом есть 3,3 тыс. свободных вакансий. По его словам, этот показатель указывает, что в регионе «требуются рабочие руки».

Носов также подчеркнул, что в области растут зарплаты. Так, например, за прошлый год рост зарплат в области составил 11%.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля Мишустин отмечал, что за прошлый год объём инвестиций в России увеличился примерно на 10%, что стало рекордом за 12 лет. Он также добавил, что предприниматели вкладывают ресурсы в Россию.

Ранее по итогам послания Федеральному собранию было опубликовано поручение президента России Владимира Путина. Он поручил правительству обеспечить вхождение России в четвёрку крупнейших экономик мира по объёму ВВП по паритету покупательной способности к 2030 году.