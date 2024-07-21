Москва, 21 июля, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Пересдача ЕГЭ по одному из предметов позволила ещё 122 школьникам набрать 100 баллов, сообщили 21 июля журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

РИА Новости/Сергей Пивоваров

В ведомстве уточнили, что 54 школьника из 122 первоначально получили от 81 до 99 баллов, а после пересдачи довели свои результаты до 100 баллов. Среди них выше доля тех, кто сдавал информатику, — 20 человек. Ещё по восемь школьников сдавали русский язык и профильную математику.

Всего же в пересдаче приняли участие 105 009 выпускников, из них 1022 имели высокий балл (от 81 до 99). Улучшили свои результаты 862 высокобалльника. Больше всего среди них тех, кто пересдавал информатику — 253 выпускника, русский язык — 200 выпускников и профильную математику — 142 выпускника.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в целом 73% из тех, кто сдавал ЕГЭ в дополнительные дни, повысили свой результат. Баллы 9% участников не изменились. Почти 55 тыс. пересдававших ранее не преодолели минимальный порог по экзамену. Для почти 26 тыс. человек пересдача стала успешной, добавили в ведомстве.

С 2024 года выпускники получили право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию. Глава государства также потребовал устранить расхождения между школьной программой и вопросами на экзаменах.