Сумы, Украина, 21 июля, 2024, 08:56 — ИА Регнум. В Сумской области Украины повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает 21 июля в официальном Telegram-канале пресс-служба военной администрации региона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района», — указано в публикации.

Представители администрации добавили, что в настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Однако, какие именно объекты пострадали, в сообщении не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля на территории Сумской области был повреждён объект энергетической инфраструктуры. Также ночью 6 июля был нанесён удар по энергетическому объекту Сумской области.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз отмечал, что в ходе специальной военной операции военнослужащие Вооружённых сил России (ВС РФ) не наносят удары по жилым домам, а также по социальной инфраструктуре.