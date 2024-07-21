Красногоровка, ДНР, 21 июля, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Семью Подковыриных из трёх человек эвакуировали из Красногоровки в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие. При этом украинские боевики пытались уничтожить группу беженцев с помощью артиллерии.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Мария Подковырина рассказала журналистам, как её семью спасали бойцы ВС России. Военные сказали беженцам двигаться в сторону другой улицы, чтобы не оказаться замеченными противником.

«Пока мы сидели и ждали эвакуации, нам в дом, в дальнюю комнату, прилетел снаряд, вокруг тоже начало ложиться. Потом пришёл российский боец и вывел нас», — вспомнила женщина.

По её словам, от неминуемой гибели семью спасли российские военные, они отвлекли огонь украинской артиллерии на себя.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в Минобороны России сообщили о спасении уссурийскими десантниками женщины с двумя детьми от обстрела со стороны ВСУ в Часовом Яре. Снайперская группа ВДВ после выполнения боевой задачи возвращалась в пункт временной дислокации. Бойцы увидели автомобиль с беженцами, попавший под артиллерийский обстрел и атаки дронов-камикадзе. Они укрыли семью от обстрела при помощи дымовых шашек, а затем открыли огонь по дронам ВСУ.

Командир группы десантников эвакуировал беженцев и раненых, уничтожив несколько украинских беспилотников. Один мальчик при обстреле ВСУ пострадал, когда мать пыталась вывезти детей к родственникам в ЛНР.