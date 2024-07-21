Москва, 21 июля, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Военный блогер Кирилл Фёдоров рассказал о подвиге российских летчиков в зоне спецоперации. Экипаж на подбитом Су-34 умудрился разбить цель и успешно вернуться на аэродром.

Александр Маркин Су-34 ВКС России

Блогер не называет место действия и героев.

«На высоте 9+км наш Су-34 догоняет ракета ЗРК. Удар пришёлся в заднюю полусферу. Самолёту — поплохело», — написал Кирилл Фёдоров, уточнив, что от удара началась быстрая утечка топлива.

При этом экипаж принял решение продолжить выполнение поставленной боевой задачи по уничтожению цели.

Су-34 сбросил на цель бомбы и «из последних сил», с повреждениям, ушёл на аэродром.

Истребитель уже в ремонте, а экипаж удостоен орденов Мужества, добавил Фёдоров.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ ежедневно выявляют и уничтожают опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра.

Подразделения группировок «Запад», «Юг», «Центр» и «Восток» ВС России за минувшие сутки улучшили положение в зоне СВО, рассказал 20 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ за неделю с 13 по 19 июля потеряли в зоне спецоперации до 13 075 военных. Самые большие потери украинская армия понесла в боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Запад» и «Юг»: 3920 и 3930 соответственно.