Украинские боевики обсуждают стрельбу по мирным жителям города Красногоровки в ДНР. Из текстовой расшифровки радиоперехвата, предоставленной 21 июля Минобороны, следует, что враги намеревались убить при помощи дронов двух пожилых женщин.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление армии ВС РФ, Донбасс

«Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их», — приказал, судя по расшифровке, боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ), называющий себя Абрикосом. Таким известием ознаменован новый, 879-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Бои в Красногоровке осложнены присутствием большого количества мирного населения, в том числе пожилых людей и детей, которые становятся жертвами агрессии ВСУ. В этих условиях военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады вынуждены предельно осторожно и точечно работать, чтобы не навредить мирному населению Красногоровки, а потом — эвакуировать гражданских под беспощадными бомбёжками украинских подразделений, подчеркнули в оборонном ведомстве.

В частности, российские военные вызвали огонь на себя ради спасения семьи, проживающей в частном доме. Когда во время эвакуации враг начал обстрел, военные перебежали на другую улицу и начали отвлекать боевиков ответным огнём. По дороге к своим семья неоднократно пряталась при перебежках то в одном, то в другом строении и была в итоге передана другим бойцам, оказывающим помощь.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.