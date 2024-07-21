ВСУ обсуждают стрельбу по мирным жителям Красногоровки — 879-й день СВО
ВСУ обсуждают стрельбу по жителям Красногоровки: «Минусуйте их» — 879-й день СВО
Украинские боевики обсуждают стрельбу по мирным жителям города Красногоровки в ДНР. Из текстовой расшифровки радиоперехвата, предоставленной 21 июля Минобороны, следует, что враги намеревались убить при помощи дронов двух пожилых женщин.
«Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их», — приказал, судя по расшифровке, боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ), называющий себя Абрикосом. Таким известием ознаменован новый, 879-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Бои в Красногоровке осложнены присутствием большого количества мирного населения, в том числе пожилых людей и детей, которые становятся жертвами агрессии ВСУ. В этих условиях военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады вынуждены предельно осторожно и точечно работать, чтобы не навредить мирному населению Красногоровки, а потом — эвакуировать гражданских под беспощадными бомбёжками украинских подразделений, подчеркнули в оборонном ведомстве.
В частности, российские военные вызвали огонь на себя ради спасения семьи, проживающей в частном доме. Когда во время эвакуации враг начал обстрел, военные перебежали на другую улицу и начали отвлекать боевиков ответным огнём. По дороге к своим семья неоднократно пряталась при перебежках то в одном, то в другом строении и была в итоге передана другим бойцам, оказывающим помощь.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.