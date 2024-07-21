Москва, 21 июля, 2024, 07:48 — ИА Регнум. В ночные часы 21 июля средства ПВО поразили восемь украинских беспилотников на территории России, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

В течение прошедшей ночи, уточнили в ведомстве, киевский режим пытался совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Три БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, и пять вражеских дронов перехватили в акватории Чёрного моря.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 20 июля военнослужащие нейтрализовали 27 украинских беспилотников над двумя регионами России. 26 дронов сбили над территорией Ростовской области, ещё один БПЛА — в Смоленской области.

На Украине ночью 21 июля объявляли воздушную тревогу в Киеве и Киевской области, а также ещё в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях.

Российские специалисты заполучили для изучения новейший украинский дрон-камикадзе с реактивным двигателем. Это поможет противодействовать угрозе. Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин заявил, что дрон способен разгоняться при приближении к зонам действия противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.