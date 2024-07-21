Магадан, 21 июля, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в рабочей поездке на Колыму первым посетил строящийся аэровокзальный комплекс в аэропорту Магадана. Увиденным он остался доволен, подчеркнув, что новый терминал должен быть комфортным и удобным для пассажиров. Подробности сообщили в пресс-службе правительства.

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По словам Мишустина, к 2030 году планируется модернизировать 75 российских аэропортов.

«Прекрасный аэропорт. Видно, что он сделан с умом, с подходом. Очень приятно, что делали его дизайн российские специалисты. Всё начинается с «ворот», с воздушной гавани», — отметил премьер-министр, добавив, что и дорогу до аэропорта нужно содержать в порядке, элементарно убрать мусор, старые бочки.

Объём инвестиций в строительство терминала, по словам Мишустина, со стороны государства составляет 4,2 млрд рублей, а вложения частного инвестора — 2,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Михаил Мишустин прилетел утром 21 июля в Магадан. Здесь ему предстоит провести два рабочих дня.

В рабочей повестке главы правительства инспектирование строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, посещение морского рыбного порта, завода «Омега-Си» и благоустроенного городского парка «Маяк».

Кроме того, премьер проведёт отдельную встречу с главой Колымы Сергеем Носовым.

Повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний обсуждается в Минтрансе. Средства направят на капитальный ремонт аэропортов в регионах России, которые находятся в концессии. Об этом заявил глава министерства Роман Старовойт.