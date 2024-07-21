Москва, 21 июля, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Во время штурма одного из районов Красногоровки в Донецкой Народной Республике российские бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск пленили группу военнослужащих ВСУ. Видеокадры опубликовало Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

На записи военные зачищали многоэтажки с оборудованными огневыми позициями противника. В результате штурма в российский плен сдалась группа бойцов ВСУ.

Ранее ИА Регнум сообщало, на херсонском направлении украинские бойцы всё чаще сдаются в плен, подтвердил 20 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, Днепр превратился для ВСУ «в границу между жизнью и смертью». Он призвал украинцев сдаваться в плен ВС России, чтобы сохранить свои жизни и позднее вернуться домой.

Военнослужащие ВСУ бегут с позиций на покровском направлении, оставляя раненых и погибших сослуживцев, рассказали танкисты Южной группировки российских войск. Наводчик танка Т-80 Виктор рассказал, что по всей линии фронта в районе Авдеевки у противника плохо работают подвоз и ротация, так как все пути доставки провизии находятся под наблюдением. Как только здесь начинается движение техники, территорию сразу простреливают и блокируют.

Освобождение Красногоровки идёт к завершению, заявил замкомандира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск РФ с позывным Мамай. Сложность заключается в том, что в городе много мирных жителей, которых украинские боевики не пускают ни в одну, ни в другую сторону, гуманитарного коридора нет. Взятые в плен украинцы признают, что их командование ставило задачу не брать российских пленных, а также расстреливать гражданских, оказывающих любое содействие ВС РФ, указал замкомбрига.