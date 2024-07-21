Вашингтон, 21 июля, 2024, 06:28 — ИА Регнум. В Организации Объединённых Наций (ООН) выразили глубокую обеспокоенность ударом ВВС Израиля по Ходейде на западе Йемена. Соответствующее заявление распространил офис главы всемирной организации.

Un.org Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать ущерба гражданскому населению и инфраструктуре.

По предварительной информации, в результате авиаударов есть погибшие, пострадали при атаке более 80 человек человек, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля Израиль впервые нанёс прямые авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Израильские ВВС атаковали топливные склады в портовом городе Ходейда на западе Йемена. По информации телеканала Al Arabiya, удар нанесли 12 израильских боевых самолётов. В их числе были F-35.

Атака на йеменский порт Ходейда стала прямым ответом на удар беспилотника хуситов по Тель-Авиву и сотни других атак. Израиль будет защищать себя любыми средствами, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Йеменские хуситы пообещали ответить на авиаудары ЦАХАЛ по Ходейде. Высший политсовет движения «Ансар Аллах» подчеркнул, что атака Израиля только усилит поддержку палестинцев йеменским народом.