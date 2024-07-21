Киев, 21 июля, 2024, 05:39 — ИА Регнум. В центре Киева 20 июля прошла акция с требованием демобилизации украинских военных. Об этом написало издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Среди участников митинга были женщины и дети. Они держали в руках плакаты, содержащие требования от властей по поводу чётких сроков службы мужчин. Также митингующие выкрикивали, что украинские военнослужащие не рабы.

Одна из женщин требовала от главы киевского режима Владимира Зеленского исполнения супружеского долга из-за длительного пребывания своего супруга на фронте.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля депутат Верховной рады Ярослав Железняк проинформировал, что Зеленский в ближайшее время направит на рассмотрение в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации в стране. Пока на Украине срок действия военного положения установлен до 11 августа 2024 года. Скорее всего депутаты поддержат инициативу Зеленского и продлят военное положение на 90 дней, до 9 ноября 2024 года, считает Железняк.

С 18 мая 2024 года на Украине действует закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. Им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.

Среди бойцов ВСУ растёт недовольство из-за отсутствия решения главы киевского режима о ротации, написала британская газета The Guardian. В рамках нового закона о мобилизации Киев снизил возраст призыва мужчин с 27 до 25 лет и ужесточил наказания для тех, кто уклоняется от призыва. При этом власти отказались от предложения предоставить военным, прослужившим более 36 месяцев, возможность демобилизоваться.

15 апреля украинское издание «Страна. ua» предположило, что бойцы ВСУ могут дезертировать из-за отмены демобилизации.