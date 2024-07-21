Магадан, 21 июля, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел утром 21 июля в Магадан. Здесь ему предстоит провести два рабочих дня, сообщили в пресс-службе Правительстве РФ.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

В рабочей повестке главы правительства инспектирование строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, посещение морского рыбного порта, завода «Омега-Си» и благоустроенного городского парка «Маяк».

Кроме того, премьер проведёт отдельную встречу с главой Колымы Сергеем Носовым.

Это уже вторая поездка Михаила Мишустин в Магаданскую область в качестве главы российского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, Мишустин отметил устойчивый рост судостроительной промышленности в поздравительной телеграмме по случаю Дня кораблестроителя.

Предприятия отрасли оснащаются современным оборудованием, внедряют инновационные технологии, методы проектирования, в том числе трёхмерное моделирование. Кроме того, строятся грузопассажирские, круизные и рыбопромысловые суда, а военный флот пополняется новейшими кораблями и подводными лодками, подчеркнул премьер.

Михаил Мишустин постановил создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище Министерства обороны. Он установил штатную численность военного вуза в количестве 6 тыс. человек. Все мероприятия по созданию высшего училища необходимо завершить до 1 сентября 2024 года.