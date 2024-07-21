Вашингтон, 21 июля, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, говоря о возможности переговоров с Россией, уже не может справляться с тяжелой ситуацией на фронте, также он находится в непонимании из-за политической неопределенности Вашингтона. Об этом телеканалу CNN сказал экс-посол США на Украине Джон Хербст.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Издание отметило, что Зеленский необычно сдержанным тоном обратился к украинцам, намекнув на готовность вести переговоры с Россией впервые с начала военных действий.

По мнению отставного дипломата, таким образом Зеленский, возможно, пытался связаться с будущей администрацией кандидата в президенты США Дональда Трампа, подчеркивая, что он готов к переговорам.

Анализируя ситуацию, автор публикации подчеркнул, что украинская армия, руководство страны «сталкиваются с двойным ударом — сложной прифронтовой ситуацией и политической неопределенностью союзников».

«Изменение тона Зеленского относительно переговоров является реакцией на события, разворачивающиеся в США, где Трамп объявил убеждённого критика оказания поддержки Украине Джей Ди Вэнса своим напарником на выборах», — заключил Херст.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года глава киевского режима утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой. Однако 15 июля 2024 года он сменил риторику и заявил, что представители РФ должны участвовать во втором саммите по украинскому урегулированию.

Трамп 19 июля позвонил Зеленскому. Стороны обсудили конфликт на Украине и обменялись любезностями.

Экс-президент заявил, что состоялся «очень хороший телефонный разговор». В случае победы на выборах Трамп будет готов начать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Сделает он это без посредников, заявил функционер Республиканской партии.

Джей Ди Вэнс заявил на съезде в Милуоки, что Вашингтон не будет без нужды применять за рубежом военную силу, если президентом станет Дональд Трамп, и оставит союзников без «халявы». Он выступил за прекращение военной помощи Украине и скорейшее урегулирование конфликта.