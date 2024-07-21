Саратов, 21 июля, 2024, 04:02 — ИА Регнум. В Саратове ночью 21 июля загорелась станция технического обслуживания, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пожарные за работой

В ведомстве уточнили, что огнеборцы выехали по вызову на улицу Техническую. Огонь распространился на площади 500 кв. метров. В результате пожара пострадал мужчина.

Возгорание локализовали. К тушению пожара привлекли 27 специалистов и шесть единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, в марте в Саратове на улице Челюскинцев произошёл крупный пожар на кровле пятиэтажного жилого дома. Сотрудники МЧС спасли 15 человек. Площадь пожара составила 800 кв. метров. С огнём боролись 65 человек и 14 пожарных расчётов.

20 июля пожар тушили в торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Горение наблюдалось на пятом этаже в помещении кафе, в вентиляционной вытяжке.