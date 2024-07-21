Анапа, Краснодарский край, 21 июля, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Власти Анапы сообщили, что в городе частично восстановили подачу электроэнергии, сбой в которой был из-за аномальных нагрузок в жару.

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света

При этом местные жители предприняли меры в знак протеста из-за отсутствия света. Они перекрыли одну из городских дорог.

Как пояснили «РИА Новости» в мэрии, жители разошлись, узнав что свет дали.

«Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена», — заверили чиновники.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодаре устранили аварию, из-за которой восемь многоквартирных домов оставались без света и воды. Сейчас жители получают все услуги в полном объёме.

По информации мэра Евгения Наумова, света и воды не было в домах не из-за веерного ограничения электроснабжения, а из-за аварии на линии.

Прокуратура Краснодарского края контролирует восстановление электроснабжения в Прикубанском округе Краснодара.