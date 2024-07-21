Гранд-Рапидс, США, 21 июля, 2024, 03:18 — ИА Регнум. В ходе выступления бывший президент США Дональд Трамп 20 июля на митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган заявил, что после покушения получил письма от председателя КНР Си Цзиньпина и ряда других руководителей государств.

ИА Регнум Покушение на Трампа

Трамп сказал, что «очень хорошо ладил» с Си Цзиньпином и назвал его «отличным парнем».

«На днях он прислал мне замечательное письмо, когда узнал, что произошло. Большинство лидеров сделали так же. Многим из них не нравилось, что я делал в отношении них, но они знали, что время пришло. Но почти все они написали мне письма. Это было приятно. У меня были хорошие отношения со всеми ними», — добавил Трамп не называя имён авторов писем.

Как передавало ИА Регнум, после покушения на экс-главу Белого дома на митинге в Пенсильвании председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему президенту США Дональду Трампу. Пекин обеспокоен в связи с покушением на бывшего президента США, проинформировали в китайском ведомстве.

14 июля переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал идентичным сценарием нападение на Дональда Трампа.

Комментируя покушение на бывшего американского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 июля заявил, что Россия всегда осуждала любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Он добавил, что Москва выражает соболезнования семье погибшего, а также желает выздоровления всем пострадавшим.

Вечером 13 июля во время митинга экс-президента США в городе Батлере (штат Пенсильвания) раздались звуки выстрелов. Трамп прервал речь и присел у трибуны, после чего сотрудники службы безопасности увели его в безопасное место. Ухо политика было в крови.