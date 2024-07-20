Гранд-Рапидс, США, 21 июля, 2024, 02:50 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп 20 июля появился на митинге в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган с пластырем на ухе вместо белой повязки, которая ранее закрывала рану, полученную во время покушения на политика.

webtelek.com Дональд Трамп

«Противники говорят, что я — угроза демократии. Что такого я сделал для демократии? На прошлой неделе я получил пулю за демократию», — упомянул в своей речи Трамп.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля, когда Трамп выступал на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, раздались выстрелы. Одна из пуль задела ухо политика, его быстро увели с трибуны. Ещё два человека получили ранения, один погиб. Силовики ликвидировали стрелявшего — 20-летнего жителя штата Томаса Мэтью Крукса.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 июля обсудил по телефону с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом попытку покушения на него. Эрдоган осудил произошедшее и пожелал собеседнику скорейшего выздоровления. Также он назвал случившееся атакой на демократию. Кроме того, президент Турции высоко оценил заявления Трампа после покушения, в которых тот призвал США к единству. Это слова настоящего лидера, добавил Эрдоган.