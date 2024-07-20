Вашингтон, 21 июля, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Президента США Джо Байдена призвали отказаться от планов по переизбранию на второй срок из-за высокой вероятности поражения на ноябрьских выборах. Соответствующее письмо подготовили на имя главы Белого дома 56 американских дипломатов, экс-чиновников и политических экспертов, сообщил 20 июля телеканал CNN.

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«Сейчас настало время передать лидерство, и мы с уважением призываем вас это сделать», — посоветовали они Байдену.

Подписавшиеся под письмом выразили твёрдое убеждение, что сохраняющаяся обеспокоенность дальнейшим продвижением кандидатуры Байдена и растущая вероятность победы республиканца Дональда Трампа подвергают достижения действующего президента США в области национальной безопасности, а также саму страну риску недопустимого уровня.

Как передавало ИА Регнум, американский президент 16 июля выразил готовность к новому раунду дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. По словам Байдена, он «на коне» и больше не допустит провалов на дебатах.

17 июля Байден заявил о готовности выйти из президентской гонки при выявлении у него проблем со здоровьем. На следующий день в администрации США подтвердили, что американский лидер заразился коронавирусом.

Бывший президент США Барак Обама заявил, что Байдену нужно серьёзно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры на предстоящих выборах.

Лидер прогрессивной фракции демократов в палате представителей Прамила Джаяпал также заявила, что законодателей тревожит перспектива участия Байдена в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии США. Она отмечала, что демократы изложили президенту свои опасения и «задали непростые вопросы» о дальнейших действиях.