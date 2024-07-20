Турция, 21 июля, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Россияне не обращались за помощью к дипломатам из-за отравления в одном из турецких отелей, заявили в Генконсульстве РФ в Анталье.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пустой отель в Турции

«Каких-либо обращений в Генконсульство со стороны российских граждан не поступало», — прокомментировали дипломаты, добавив, что держат вопрос в повестке.

В ряде Telegram-каналов 20 июля появились публикации об отравлении российской семьи с ребёнком, которая проживала в пятизвёздочном отеле в городе Кушадасы. Россияне почувствовали себя плохо и обратились за помощью к врачам, передаёт «РИА Новости». В больнице они увидели других постояльцев своего же отеля. Врачи считают, что поступившие пациенты отравились газом.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2022 года 96 клиентов одного из крупных отелей города Будва (Черногория) обратились к врачам с пищевым отравлением. Десятки туристов были госпитализированы. В больницы обращались граждане Польши, Италии и Хорватии, посетившие отель.

В Турции представители туристического и гостиничного бизнеса из-за роста издержек выступили за изменение системы «всё включено» в отелях. Предлагалась к рассмотрению модель «плати по мере использования», внедрив её в All Inclusive.