Тель-Авив, Израиль, 21 июля, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации заявил, что атака на йеменский порт Ходейда стала ответом на недавний удар беспилотника, запущенного хуситами по Тель-Авиву, а также на сотни других атак.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

По словам Нетаньяху, были поражены цели, расположенные в 1800 км от границ Израиля. Нанесённый удар, пояснил премьер, даст понять врагам, что «нет места, куда не могла бы дотянуться длинная рука Израиля».

«Атака стала прямым ответом на удар беспилотником, в результате которой был убит гражданин Израиля и получили ранения другие мирные жители. За последние восемь месяцев хуситы запустили сотни баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников по Израилю», — добавил Нетаньяху, уточнив, что порт Ходейда использовался хуситами в военных целях, в том числе для ввоза вооружений из Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, при ударах армии Израиля по Ходейде на западе Йемена пострадали десятки человек. Удар ЦАХАЛ пришёлся по нефтяным резервуарам и электростанции в провинции Ходейда, ранено 80 человек.

19 июля в центре Тель-Авива, произошёл взрыв, вызванный падением «воздушной цели», рядом с консульством США, погиб один человек, ещё десять были ранены.

Ответственность за атаку беспилотником взял на себя военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа. Как утверждает издание Maariv, ЦАХАЛ при этом не подтверждала, что этот взрыв действительно подготовили йеменские повстанцы.