Москва, 21 июля, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 20 июля заявил, что Североатлантическому альянсу нужно понять, что блок не сможет одержать победу в конфликте на Украине. Лидерство России очевидно. Также он назвал преступными антироссийские санкции.

Даниэль Ортега

«Нужно, чтобы НАТО поняли раз и навсегда: они не смогут одержать победу, и всё, что они делают — продолжая его, усугубляют конфликт, что приближает к поражению», — выразил своё мнение Ортега.

Также он осудил введенные антироссийские санкции, назвав инициаторов «бандитами».

Даниэль Ортега указал, что те страны, которые вводят санкции, не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир.

Как сообщало ИА Регнум, отношения России и Никарагуа основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, динамично развиваются в духе стратегического партнёрства. Об этом указал в послании Даниэлю Ортеге российский лидер Владимир Путин. Документ передал Вячеслав Володин.

В феврале секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе консультаций по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии заявил о готовности России оказывать всемерную поддержку союзникам в Латинской Америке. Развитие дружеских связей с ключевыми партнёрами в Латинской Америке и Карибском бассейне остаётся в числе ключевых международных приоритетов Москвы, сказал он.