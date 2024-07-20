Киев, 21 июля, 2024, 00:08 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 20 июля воздушную тревогу объявили в шести областях. Об опасности с воздуха предупредили население Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области сирены работают уже около 15 часов. С 21:20 они взвыли в Днепропетровской области.

С 23:03 тревогу начали объявлять в Николаевской, Сумской и Кировоградской областях. В 23:38 сирены включили в Черниговской области.

Также об опасности с воздуха предупредили население подконтрольных Украине районов Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие ночью 20 июля нейтрализовали 27 украинских беспилотников над двумя регионами России. Средства ПВО уничтожили и перехватили 26 беспилотников над территорией Ростовской области, ещё один БПЛА — в Смоленской области.

Российские военные за неделю с 13 по 19 июля в зоне проведения спецоперации уничтожили средствами ПВО три истребителя МиГ-29 ВСУ, восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS и десять французских управляемых авиабомб Hammer, а также 305 беспилотников, в том числе 94 — в воздушном пространстве на западе России.