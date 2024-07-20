Сана, 20 июля, 2024, 23:35 — ИА Регнум. При ударах армии Израиля по Ходейде на западе Йемена пострадали десятки человек. Об этом сообщило агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства движения «Ансар Алла» (хуситов).

Ljuba brank Порт Ходейда, Йемен

Предварительно, в результате удара ЦАХАЛ по нефтяным резервуарам и электростанции в провинции Ходейда пострадали 80 человек, большинство из них из-за сильных пожаров.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в Израиле, в центре Тель-Авива, произошёл взрыв, вызванный падением «воздушной цели», подтвердила ЦАХАЛ. Для защиты воздушного пространства страны ВВС Израиля увеличили патрулирование. Взрыв произошёл рядом с консульством США, погиб один человек, ещё десять были ранены.

Ответственность за произошедшее взял на себя военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа. Как утверждает издание Maariv, ЦАХАЛ при этом не подтверждала, что этот взрыв действительно подготовили йеменские повстанцы.

Атака на йеменский порт Ходейда стала прямым ответом на удар беспилотника хуситов по Тель-Авиву и сотни других атак. Израиль будет защищать себя любыми средствами, заявил 20 июля в видеообращении к нации премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

На атаку израильских военных на портовый город Ходейда пообещали ответить хуситы.