Тель-Авив, Израиль, 20 июля, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Атака на йеменский порт Ходейда стал прямым ответом на удар беспилотника хуситов по Тель-Авиву и сотни других атак. Израиль будет защищать себя любыми средствами, заявил 20 июля в видеообращении к нации премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Он добавил, что в результате операции поражены цели йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на расстоянии 1800 км от границ Израиля.

«Это даст понять нашим врагам, что нет места, куда не могла бы дотянуться длинная рука Государства Израиль. Атака стала прямым ответом на удар беспилотником, в результате которой был убит гражданин Израиля и получили ранения другие мирные жители», — сказал Нетаньяху.

По словам премьера, за последние восемь месяцев хуситы запустили по Израилю сотни баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.

Политик подчеркнул, что атакованный порт Ходейда хуситы использовали в военных целях, в том числе для ввоза вооружений из Ирана. Это оружие применялось в дальнейшем для ударов по Израилю, другим странам региона и одному из важнейших международных морских путей, заключил Нетаньяху.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в центре столицы Израиля произошёл взрыв, вызванный падением «воздушной цели», подтвердил ЦАХАЛ. Для защиты воздушного пространства страны ВВС Израиля увеличили патрулирование. По данным местной газеты The Jerusalem Post, взрыв произошёл рядом с консульством США. В результате погиб один человек, ещё десять были ранены. Представитель йеменских хуситов Яхья Сариа взял на себя ответственность за произошедшее.

Израиль 20 июля впервые нанёс прямые авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Израильские ВВС атаковали топливные склады в портовом городе Ходейда. По информации телеканала Al Arabiya, удар нанесли 12 израильских боевых самолётов. В их числе были F-35. В результате налёта на порт Ходейды имелись убитые и раненые, передал телеканал Al Masirah.

Хуситы осудили израильскую атаку, в том числе по резервуарам с дизельным топливом и электростанции, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане. Высший политсовет йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» подчеркнул, что атака Израиля только усилит поддержку палестинцев йеменским народом.