Сана, 20 июля, 2024, 22:44 — ИА Регнум. На атаку израильских военных на портовый город Ходейда пообещали ответить сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом заявили в высшем политическом совете движения.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Израильская агрессия [на Ходейду] не останется без эффективного ответа «Ансар Аллах» и не помешает дальнейшей поддержке сторонниками движения палестинского народа», — привёл заявление телеканал Al Masirah.

Хуситы осудили израильскую атаку, в том числе по резервуарам с дизельным топливом и электростанции, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане.

Высший политсовет движения подчеркнул, что атака Израиля только усилит поддержку палестинцев йеменским народом.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля Израиль впервые нанёс прямые авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Израильские ВВС атаковали топливные склады в портовом городе Ходейда на западе Йемена. По информации телеканала Al Arabiya, удар нанесли 12 израильских боевых самолётов. В их числе были F-35. Телеканал Al Masirah проинформировал, что в результате налёта на порт Ходейды имелись убитые и раненые.

В ЦАХАЛ заявили, что удары наносились в ответ на сотни атак хуситов на Израиль за последние месяцы.