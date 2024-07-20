Краснодар, 20 июля, 2024, 22:34 — ИА Регнум. В Краснодаре устранили аварию, из-за которой восемь многоквартирных домов оставались без света и воды. Сейчас жители получают все услуги в полном объёме.

Алексей Колчин ИА REGNUM Люди остались без электричества

По информации мэра Евгения Наумова, света и воды не было в домах не из-за веерного ограничения электроснабжения, а из-за аварии на линии.

«Авария устранена. Вместе с электроснабжением запущена подача воды. Продолжаем контролировать ситуацию», — заверил Наумов.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля жители восьми домов на улицах Краеведа Соловьёва и Крузенштерна вышли на стихийный митинг. Они рассказали, что перебои в подаче электроэнергии начались ещё месяц назад, света в домах нет по 12–15 часов в сутки.

Мэр заявил, что ситуация непростая, перебои связаны с ростом нагрузки и с проблемой не справляются даже АЭС. Наумов призвал жителей города с пониманием относиться к происходящему и сохранять спокойствие, он даже предложил заковать его в наручники пока не будет возобновлена подача воды и электроэнергии. Он сообщил, что аварию на электросетях устраняют, к домам подвезут техническую и питьевую воду.

Прокуратура Краснодарского края контролирует восстановление электроснабжения в Прикубанском округе Краснодара.

Раннее пресс-служба Министерства энергетики сообщила, что электроснабжение потребителей в регионах юга России, в том числе и в Краснодарском крае, полностью восстановлено. Ситуация с электроснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры, продолжает отслеживаться.