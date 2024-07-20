Вашингтон, 20 июля, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Представители Демократической партии США стали склоняться к выбору вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты в том случае, если действующий американский лидер Джо Байден откажется от участия в политической гонке, передаёт CNN со ссылкой на источники.

Pool/ABACA/ТАСС Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис

По данным внутренних опросов, большинство голосов на стороне Харрис. Её выдвижение демократы считают «наиболее полезным для повышения энтузиазма в партии». Также они заявляют, что 59-летняя вице-президент будет выглядеть «более активной и энергичной» в сравнении с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат на пост вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнс призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку до проведения выборов.

8 июля к выходу из гонки Байдена призвали несколько членов палаты представителей американского Конгресса от Демократической партии. Ими стали Марк Такано, Адам Смит, Джим Хаймс, Джо Моррель, а также Сьюзан Вайлд.

Кроме того, с таким призывом уже выступили и некоторые артисты США, в их числе оказался актёр Джордж Клуни. Американский писатель Стивен Кинг тоже призвал президента США выйти из предвыборной гонки.

19 июля Байден заявил, что собирается возобновить своё участие в предвыборных агитационных мероприятиях на следующей неделе.