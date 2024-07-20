Тель-Авив, Израиль, 20 июля, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Весь Ближний Восток видит «пламя в Ходейде», Израиль в случае новых атак своих граждан повторит это везде, где потребуется, заявил глава минобороны страны Йоав Галант.

Кадр из видео

Ранее сообщалось, что Израиль 20 июля нанёс свои первые прямые авиаудары по Йемену. Израильские ВВС атаковали топливные склады в портовом городе Ходейда на западе Йемена. Удар по порту нанесли 12 израильских боевых самолётов. В их числе были F-35.

В министерстве здравоохранения правительства движения «Ансар Алла» (хуситов) подтвердили израильский авиаудар. В результате налёта на порт есть убитые и раненые, заявило ведомство.

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В этот же день ранее Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании информировал, что неизвестные в ночь на 20 июля атаковали корабль в Красном море у берегов Эритреи, в 64 морских милях от Йемена. В результате двух ударов судно получило незначительные повреждения, сказано в сообщении британского центра.

Днём ранее центр сообщал, что в Аденском заливе у берегов Йемена британский корабль подвергся атаке. Экипаж судна не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2023 года на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) начали атаковать связанные с Израилем и его союзниками суда. Хуситы пригрозили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря до тех пор, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.