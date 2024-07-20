Москва, 20 июля, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Киевский режим, перекрыв поставки российской нефти в Венгрию, таким образом перешёл к политике шантажа, заявил 20 июля депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

Этот шаг должен показать лидерам других европейских стран, что в случае отказа «танцевать под дудку (главы киевского режима Владимира) Зеленского» они тоже могут получить «удар ножом в спину», сказал депутат.

Шеремет призвал руководителей европейских государств задуматься, «какую змею в виде режима Зеленского они пригрели у себя на груди», передаёт «Лента. Ру».

Как сообщало ИА Регнум, Украина ранее заблокировала поставки нефти от компании «Лукойл» в Словакию и Венгрию через трубопровод «Дружба». Главы МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что венгерская компания MOL и российский «Лукойл» ищут юридически приемлемое решение для возобновления поставок. В минэкономики Словакии, в свою очередь, уточнили, что остановка поставок произошла из-за включения Киевом «Лукойла» в чёрный список.

Прекращение поставок по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию может привести к остановке двух венгерских нефтеперерабатывающих заводов, отмечал в беседе с ИА Регнум главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее в июле посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, где провёл серию переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Зеленский заявил, что премьер Венгрии, которая в настоящее время председательствует в ЕС, тем самым «предал Европу». Глава киевского режима стремится втянуть НАТО в конфликт, заявил в ответ на эти высказывания Сийярто.