Ереван, 20 июля, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Рядом с полигоном министерства обороны Армении на юге страны произошёл взрыв, в результате ЧП погиб один человек, сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики.

Виктор Толочко/РИА Новости

Ранее в местных СМИ появлялась информация о том, что инцидент произошёл на самом полигоне оборонного ведомства. Сотрудники министерства опровергли данную информацию, уточнив, что взрыв зафиксировали на соседней территории.

Пресс-служба также отметила, что в результате ЧП погиб гражданский. Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, ранее сильный взрыв произошёл в городе Абовяне в Армении. ЧП произошло на газозаправочной станции на втором километре трассы Ереван — Севан. В результате происшествия вспыхнул пожар.

Позднее сообщалось, что количество пострадавших в результате данного взрыва возросло до семи человек. На месте ЧП работали 30 пожарных расчётов. Спасателям удалось оперативно локализовать пламя.