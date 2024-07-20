Сана, 20 июля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Израиль нанёс свои первые прямые авиаудары по Йемену, пишет 20 июля издание Axios со ссылкой на американского чиновника.

Кадр из видео

По его данным, израильские ВВС атаковали топливные склады в портовом городе Ходейда на западе Йемена.

Согласно информации телеканала Al Arabiya, удар по порту нанесли 12 израильских боевых самолётов. В их числе были F-35.

В министерстве здравоохранения правительства движения «Ансар Алла» (хуситов) подтвердили израильский авиаудар. Как сообщает телеканал Al Masirah, в результате налёта на порт йеменской Ходейды имеются убитые и раненые.

В этот же день ранее Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании информировал, что неизвестные в ночь на 20 июля атаковали корабль в Красном море у берегов Эритреи, в 64 морских милях от Йемена. В результате двух ударов судно получило незначительные повреждения, сказано в сообщении британского центра.

Днём ранее центр сообщал, что в Аденском заливе у берегов Йемена британский корабль подвергся атаке. Экипаж судна не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2023 года на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) начали атаковать связанные с Израилем и его союзниками суда. Хуситы пригрозили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря до тех пор, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменских повстанцев.