Киев, 20 июля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. В центре Киева неизвестные при помощи экскаваторов снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века, сообщили в департаменте охраны культурного наследия городской администрации.

Национальная полиция Украины

«Несанкционированный снос Дома Зеленских, по адресу улица (Александра — Прим. ред.) Конисского, 22, построенной в 1890 году. Департамент (мэрии — При. ред.) изучает все возможные законные шаги и меры реагирования», — говорится в сообщении.

По информации киевской полиции, правоохранители начали расследовать инцидент. По данному факту следователи Шевченковского управления открыли уголовное дело. При этом уточняется, уже установлено место нахождения техники, сейчас решается вопрос о её изъятии, говорится в сообщении.

В мэрии Украины снос усадьбы мещан Зеленских назвали «циничным и дерзким преступлением», поскольку на днях, как уточняется, общественная организация «Наследие Киев» подала в мэрию пакет документов для присвоения усадьбе статуса достопримечательности.

По данным украинских источников, усадьба является одним из самых старых зданий Киева. Её построили по заказу купца Василия Малина. Семья Зеленских проживала там в период с 1911 по 1915 годы.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Киеве снесли часовню Десятинного монастыря канонической УПЦ. Суд 14 сентября 2023 года постановил снести часовню, которая якобы незаконно занимала территорию Национального музея истории Украины.