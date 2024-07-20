Сочи, Краснодарский край, 20 июля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. На Кубани в результате столкновения пяти машин погибли три человека. Один пострадал, ещё двое детей доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным полиции, ДТП произошло днём 20 июля на 13-м километре Ростовского шоссе под Краснодаром. По предварительным данным, столкновение машин спровоцировал водитель КамАЗа, который нарушил безопасную дистанцию. Он столкнулся с едущим впереди Nissan, после чего произошло столкновение пяти автомобилей.

«Пострадал водитель Nissan, две его пассажирки скончались на месте. Также скончался водитель Kia, двое его несовершеннолетних пассажиров в больнице», — говорится в сообщении МВД.

В региональной прокуратуре добавили, что полицейские ведут проверку ДТП, процесс также контролирует прокуратура.

ИА Регнум сообщало, что 19 июля два автомобиля столкнулись, а затем наехали на разделительное ограждение в районе 88-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги.

Ранее на трассе в Калмыкии в результате дорожной аварии погибли пять человек. Инцидент произошёл на 69-м км автодороги Комсомольский — Артезиан. Столкнулись легковой «Мерседес» и КамАЗ. После этого транспортные средства загорелись.

Мотоциклист погиб при столкновении с легковым автомобилем на востоке Москвы. ДТП произошло утром 17 июля. На пересечении улиц 8 Марта и Розы Люксембург столкнулись кроссовер Volkswagen и мотоцикл Honda.