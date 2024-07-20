Вашингтон, 20 июля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнс призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку до проведения выборов.

Michael Conroy/AP/TASS Джей Ди Вэнс

«Если ты не можешь участвовать в гонке, ты не можешь и служить. Он должен немедленно уйти в отставку», — написал он в аккаунте в соцсети Х.

По его словам, выступающие за то, чтобы Джо Байден вышел из президентской гонки, показывают «абсурдный уровень цинизма», потому что не говорят о необходимости главы Белого дома уйти в отставку уже сейчас.

Ранее Джо Байден не смог убедительно выступить во время первых предвыборных дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. После этого среди демократов всё чаще стали звучать призывы о выдвижении другого кандидата на пост президента США.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля к выходу из гонки Байдена призвали несколько членов палаты представителей американского Конгресса от Демократической партии. Ими стали Марк Такано, Адам Смит, Джим Хаймс, Джо Моррель, а также Сьюзан Вайлд.

Кроме того, с таким призывом уже выступили и некоторые артисты США, в их числе оказался актёр Джордж Клуни. Американский писатель Стивен Кинг тоже призвал президента США выйти из предвыборной гонки.

16 июля американский портал Axios со ссылкой на несколько высокопоставленных демократов сообщил, что давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит президента США Джо Байдена сняться с выборов уже в конце этой недели.

NBS News сообщал, что члены семьи действующего президента Соединённых Штатов Америки обсуждают план его выхода из предвыборной кампании. Отмечается, что якобы они обсуждали, «как бы он хотел завершить свою предвыборную кампанию в соответствии со своими собственными сроками и тщательно продуманным планом».

18 июля в администрации США подтвердили, что американский лидер Джо Байден заразился коронавирусом. Байден добавил, что предстоит ещё много сделать, и отказываться от этого он не хочет.

19 июля президент США заявил, что собирается возобновить своё участие в предвыборных агитационных мероприятиях на следующей неделе.