Омск, 20 июля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. В частном секторе в Омске потушили пожар, охвативший шесть домов, в результате ЧП один человек погиб, сообщил 20 июля губернатор Омской области Виталий Хоценко.

ГУ МЧС России по Омской области

Жителям окажут помощь, а пострадавшая инфраструктура будет восстановлена, написал Хоценко в своём Telegram-канале.

«Поставил задачу областному Минэнерго обеспечить контроль за восстановлением газовой инфраструктуры, где произошло возгорание. Кроме того, поручил администрации города Омска совместно с региональным Минтруда и министерством региональной безопасности оказать жителям, чьи дома пострадали, необходимую помощь», — отметил губернатор.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего и отметил, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины происшествия.

Прокуратура Омской области в свою очередь сообщила, что причиной пожара стало воспламенение газовой трубы. Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля в деревне Макаричи в Брянской области вспыхнул пожар в частном доме. Здание выгорело полностью. В результате ЧП погиб мужчина.

29 июня в центре Махачкалы произошло возгорание двух частных домов. Площадь пожара к приезду пожарных составила 300 кв. метров. Локализовать возгорание удалось на площади 500 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.