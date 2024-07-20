Москва, 20 июля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Около 90% всех сбиваемых российскими военными беспилотников на купянском направлении предоставлены Украине Португалией и США, сообщил командир расчёта зенитного ракетного комплекса «Тор» группировки ВС России «Запад» с позывным Паук.

Иван Шилов ИА Регнум

«В основном у Украины нет своих беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Как правило, это португальское производство, США. Где-то 90%», — сказал Паук, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, из дронов украинского производства встречаются в основном «Лелеки» и «Фурии», которые «Тор» успешно поражает.

Также Паук информировал, что Вооружённые силы Украины практически отказались от использования самолётов и вертолётов на купянском участке фронта. По его словам, применение этого вида техники украинскими военными было безуспешным, так как бойцы полка поражали как самолёты, так и вертолёты.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска подтянули серьёзные резервы из тыла и с ряда других направлений на север Харьковской области, так как опасаются прорыва ВС РФ к Харькову, рассказал журналистам 11 июля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. На сегодняшний день российские военные освободили в общей сложности 52 населённых пункта — 39 на востоке и 13 на севере региона, добавил он.

17 мая президент Владимир Путин объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны с приграничными регионами России. Глава государства напомнил, что ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, и создание такой зоны поможет избежать гибели гражданских людей. Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану и добиваются успехов, у них нет задачи брать город, добавил Путин.