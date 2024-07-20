Москва, 20 июля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания украинского националиста Назара Приходько, призывавшего к расправам над россиянами. Об этом сообщает 20 июля пресс-служба ведомства.

Сергей Гунеев/РИА Новости Председатель СК России Александр Бастрыкин

Приходько, согласно сообщениям СМИ и социальных медиа, «публично выражает призывы к убийству российских граждан». Главное следственное управление СК в рамках процессуальной проверки даст правовую оценку опубликованным высказываниям, указано в сообщении.

Брат украинской певицы Анастасии Приходько Назар, отмечает МК.RU, призвал в соцсетях отомстить за убийство во Львове бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Он выразил мнение, что к преступлению якобы причастна Россия, и предложил убить «кого-то знакового» из российских персон.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 июля неизвестный, поджидавший 60-летнюю Ирину Фарион возле её дома во Львове, выстрелил ей в голову. Экс-депутата доставили в больницу в критическом состоянии, в городе объявили план «Перехват». Спустя несколько часов Фарион скончалась в больнице.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что основные версии нападения на Фарион — личная неприязнь и общественно-политическая деятельность. Не исключена и версия заказного убийства, отметил он.