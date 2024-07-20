Москва, 20 июля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Специалисты комплекса городского хозяйства начали реабилитацию второго Николо-Хованского пруда в поселении Сосенском, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Официальный портал мэра и правительства Москвы Проектное решение по восстановлению второго Николо-Хованского пруда

По его словам, в настоящее время водоём находится в неудовлетворительном состоянии. На его дне накопился слой иловых отложений, акватория активно цветёт водорослями, наблюдаются локальные разрушения береговой полосы.

«В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в четвёртом квартале этого года», — заявил Бирюков.

Заммэра рассказал, что водоём площадью более 2,7 гектара очистят от ила. Более 23 тысяч кубометров отложений специалисты извлекут без полного спуска воды — с использованием плавающего земснаряда. Благодаря этому получится вернуть чистую воду в пруд с сохранением привычных условий для его обитателей — рыб и микроорганизмов.

Также будет укреплена береговая полоса и сформирована зона биоплато площадью 150 квадратных метров. В них высадят 2,5 тысячи водных растений.

Чтобы укрепить берег пруда, на откосы по периметру уложат гранитный щебень. Для выполнения всех работ будет обустроена эксплуатационная дорожка на сваях, дополнительно сделают прогулочную зону.

Как отметили в правительстве Москвы, специалисты регулярно обследуют столичные водоёмы. В этом году запланировано восстановление более 20 городских прудов.