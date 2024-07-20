Москва, 20 июля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Жители Москвы 20 июля отмечают Международный день шахмат, этим видом спорта увлекаются более 89 тысяч горожан, сообщили на официальном сайте мэрии и правительства Москвы.

Сергей Бобылев/ТАСС

Поучаствовать в проекте «Шахматный бульвар» может любой желающий, шахматные турниры проходят по будням с 13:00 до 20:00. На центральной аллее Гоголевского бульвара можно бесплатно взять напрокат шахматы, доски, электронные или механические часы и сыграть с друзьями или с другими посетителями. С 18:00 проводятся мастер-классы и сеансы одновременной игры.

В выходные в шахматном клубе проходят детский, открытый и семейный турниры. Как правило, их проходят в семь туров с контролем времени. По итогам каждого из этапов шахматистам начисляют зачётные очки. Для участия в играх необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Федерации шахмат Москвы.

Для любителей игры в шахматы также открыты бесплатные секции Мосгорспорта. К этому моменту в 23 группах занимаются 152 человека под руководством четырёх инструкторов.

В мэрии уточнили, что сейчас в системе столичного Департамента спорта по программе спортивной подготовки шахматами занимаются 1227 человек. Из них спортивные разряды имеют 735 человек, массовые — 596, первые разряды — 57 человек. Также 58 горожан являются кандидатами в мастера спорта, 12 — мастерами спорта, ещё трое — заслуженными мастерами спорта. Девять человек обладают званием гроссмейстера.

Также известно, что в Москве работают 97 крытых спортивных залов и 27 открытых площадок, оборудованных для тренировок по шахматам. 102 из 124 спортивных зон находятся в собственности города.