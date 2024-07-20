Ла-Рошель, Франция, 20 июля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Протестная акция в портовом городе Ла-Рошель на западе Франции переросла в столкновения с полицией, сообщает 20 июля телеканал BFMTV.

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Не менее 3,5 тыс. человек приняли участие в демонстрации против строительства водохранилищ и чрезмерной эксплуатации земель агрохолдингами. Протестующие считают, что от действий крупных компаний пострадают частные фермеры.

В полиции заявили, что на мирную акцию пришли «несколько сотен радикально настроенных людей, вооружённых снарядами и средствами защиты», в результате возникли беспорядки. Против демонстрантов применили силу и слезоточивый газ.

По данным канала, пострадали не менее пяти протестующих, шестеро задержаны. Одна из организаций, участвующих в акции, называла целью шествия блокировку порта Ла-Рошель для борьбы с «захватчиками».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен ранее сообщил в соцсети X о задержании пяти человек. Он отметил, что радикалы разгромили супермаркет.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля во Франции вспыхнули протесты из-за предварительных итогов первого тура внеочередных парламентских выборов. Демонстрации прошли в Париже, Лионе, Ницце и других городах. В Париже протестующие собрались на площади Республики и зажигали дымовые шашки. В Лионе демонстранты били витрины и жгли костры, полиция применила против них слезоточивый газ.