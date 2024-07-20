Москва, 20 июля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург начнётся в 2024 году, заявил 20 июля министр транспорта Роман Старовойт.

Валентин Антонов/ТАСС

Правительство провело первое после подписания концессионного соглашения о строительстве ВСМ совещание по данному вопросу, рассказал министр журналистам.

«Строительство должно начаться, по крайней мере подготовительные работы, уже в этом году. Определяется форма управления проектом, формируется проектный офис на площадке правительства», — заявил Старовойт.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля президент России Владимир Путин заявил, что магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в стране. Реализация проекта позволит достигнуть принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг, обеспечит население современными рабочими местами и даст гражданам и регионам новые возможности, отметил глава государства.

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту о начале строительства московского участка ВСМ Москва — Петербург. Он отметил, что магистраль свяжет крупнейшие города и экономические центры России, пройдёт по регионам, в которых живут более 40 миллионов человек, что составляет 27% населения страны. На маршруте планируется 16 остановок, четыре из них — в столице.

Концессионное соглашение о реализации проекта было подписано 5 июля. Путь из Москвы в Петербург займёт 2 часа 15 минут, вдвое меньше, чем на «Сапсане», отмечал Собянин. С запуском ВСМ пассажиропоток между Москвой и Петербургом может к 2030 году вырасти в 3,2 раза, до 32 миллионов человек в год. Запустить движение по магистрали реально к 2029 году, отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин. Трассировка ВСМ уже утверждена, добавил он.