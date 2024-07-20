Москва, 20 июля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Соревнования в рамках шестой спартакиады «Моспром-2024» начались 20 июля. К этому моменту участниками мероприятия стали более семи тысяч горожан, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

«Спартакиада «Моспром» за годы существования стала любимым праздником у промышленников: здесь можно проявить себя в спортивных состязаниях и наладить контакт с другими предприятиями», — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Всего в спортивном мероприятии принимают участие более тысячи команд, в составе которых представители городских промышленных предприятий, учащиеся технических вузов и колледжей.

По словам Ликсутова, соревнования проходят в 13 спортивных дисциплинах, включая футбол, плавание, баскетбол три на три, бильярд, волейбол, киберспорт, лёгкую атлетику, настольный теннис, хоккей, дартс, шахматы, бадминтон и стендовую стрельбу.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов отметил высокий интерес москвичей к спартакиаде. В этом году организаторам мероприятия было направлено на 25% больше заявок, чем в прошлом. При этом общая аудитория проекта с 2019-го превысила 20 тысяч человек, утонил он.

В ДИПП столицы отметили, что в текущем сезоне участников «Моспром-2024» поддержат известные спортсмены. В роли амбассадора проекта выступил заслуженный мастер спорта советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он примет участие в открытии финала соревнований и церемонии награждения победителей в дисциплине «Хоккей на льду». Российский гимнаст, четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов проведет для финалистов мастер-класс и наградит победителей в дисциплине «Легкая атлетика».

Сообщается, что финал спартакиаде «Моспром-2024» пройдёт в СК «Лужники» 28 сентября.