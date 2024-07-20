Мэр Краснодара Наумов в ходе митинга предложил заковать его в наручники
Краснодар, 20 июля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Мэр Краснодара Евгений Наумов предложил заковать его в наручники на встрече с жителями нескольких домов, из-за аварии оставшихся без воды и света. Об этом сообщает 20 июля aif.ru.
Приехавший на стихийный митинг Наумов заявил, что останется на месте до тех пор, пока не будет возобновлена подача воды и электроэнергии. Он сообщил, что аварию на электросетях устраняют, к домам подвезут техническую и питьевую воду.
«Хотите — привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — сказал Наумов.
Как сообщало ИА Регнум, 20 июля жители восьми домов на улицах Краеведа Соловьёва и Крузенштерна вышли на стихийный митинг. Они рассказали, что перебои в подаче электроэнергии начались ещё месяц назад, света в домах нет по 12–15 часов в сутки.
Мэр заявил, что ситуация непростая, перебои в энергосистеме связаны с ростом нагрузки и с проблемой не справляются даже АЭС. Наумов призвал жителей города с пониманием относиться к происходящему и сохранять спокойствие.