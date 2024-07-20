Краснодар, 20 июля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Мэр Краснодара Евгений Наумов предложил заковать его в наручники на встрече с жителями нескольких домов, из-за аварии оставшихся без воды и света. Об этом сообщает 20 июля aif.ru.

Григорий Сысоев/Фотохост-агентство РИА Новости Евгений Наумов

Приехавший на стихийный митинг Наумов заявил, что останется на месте до тех пор, пока не будет возобновлена подача воды и электроэнергии. Он сообщил, что аварию на электросетях устраняют, к домам подвезут техническую и питьевую воду.

«Хотите — привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — сказал Наумов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903199" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мэр Краснодара Наумов приехал на митинг жителей из-за отключений света

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля жители восьми домов на улицах Краеведа Соловьёва и Крузенштерна вышли на стихийный митинг. Они рассказали, что перебои в подаче электроэнергии начались ещё месяц назад, света в домах нет по 12–15 часов в сутки.

Мэр заявил, что ситуация непростая, перебои в энергосистеме связаны с ростом нагрузки и с проблемой не справляются даже АЭС. Наумов призвал жителей города с пониманием относиться к происходящему и сохранять спокойствие.