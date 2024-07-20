Краснодар, 20 июля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Прокуратура Краснодарского края проконтролирует восстановление электроснабжения в Прикубанском округе Краснодара, сообщила пресс-служба ведомства 20 июля.

Ярослав Чингаев/ТАСС

Ранее жители домов в этой части города, в течение месяца сталкивающиеся с перебоями в подаче электроэнергии и воды, вышли на митинг, перекрыв улицу. К ним приехал мэр Краснодара Евгений Наумов, пообещавший оставаться на месте событий до момента возобновления подачи света.

«Установлено, что отключение электроэнергии обусловлено аварией на электрической сети. Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты на контроль прокуратурой края. На месте находятся работники территориальных прокуратур», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Как передавало ИА Регнум, Наумов ранее рассказал, что работы по устранению аварии уже ведутся. Одновременно специалисты проводят новый кабель. Также обеспечен подвоз технической и питьевой воды, он будет осуществляться до конца ремонтных работ и восстановления электроснабжения.

Пресс-служба Министерства энергетики 17 июля сообщила, что электроснабжение потребителей в регионах Юга России, в том числе и в Краснодарском крае, полностью восстановлено. Ситуация с электроснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры, продолжает отслеживаться, отмечалось в сообщении.

Также 17 июля в Крыму из-за аномальной жары ввели веерные отключения электричества. Предпринятая мера должна минимизировать перегрузку оборудования. Ранее о временных отключениях предупреждали в Ялте, Севастополе, Алуште, Судаке, Феодосии, Керчи и других населённых пунктах.