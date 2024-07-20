Москва, 20 июля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Футболист футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Сергей Пиняев забил гол, открыв счёт в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Владимир Астапкович/РИА Новости Игроки «Локомотива» Сергей Пиняев и Дмитрий Воробьёв

19-летний спортсмен отличился на 28-й минуте игры против футбольного клуба из Тольятти «Акрон». После этого в сетке ворот побывали ещё три гола. За железнодорожников забил Алексей Батраков, вернули равновесие волжане Солтмурад Бакаев и Абу‑Саид Эльдарушев. Игра продолжается, счёт на табло 2:2.

Как сообщало ИА Регнум, в других матчах первого тура лиги встретятся футбольный клуб «Ростов» и московский «ЦСКА», «Факел» и московское «Динамо», «Крылья Советов» и «Зенит». 21 июля сыграют между собой «Оренбург» и «Спартак», «Химки» и «Динамо» (Махачкала), а «Ахмат» поборется с «Краснодаром». Заключительный матч тура состоится в понедельник, 22 июля, в Нижнем Новгороде, где «Пари НН» примет «Рубин».