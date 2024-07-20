Москва, 20 июля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. В период с января по июнь 2024 года представители малого и среднего предпринимательства (МСП) приобрели у Москвы по преимущественному праву 240 объектов недвижимости, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Владимир Гердо/ТАСС

«С начала года представители малого и среднего бизнеса по праву преимущественного выкупа арендуемых у города помещений приобрели 240 объектов недвижимости общей площадью свыше 38 тысяч квадратных метров», — заявил он.

По словам Ефимова, такой показатель в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2023 года. Тогда с субъектами МСП было заключено 164 договора купли-продажи.

Заммэра уточнил, что бизнесмены, арендующие у столицы недвижимость не менее года и внесённые в реестр субъектов МСП, могут её выкупить. Зачастую такая недвижимость используется инвесторами для торговли и в сфере услуг, что помогает развивать городскую инфраструктуру и создавать рабочие места, добавил он.

Также Ефимов заявил, что из всех подписанных договоров 46% заключили по объектам в центре, на юге и западе Москвы. Это порядка 17,6 тысячи квадратных метров.

Как сообщил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, представители малого и среднего бизнеса имеют право выкупить у Москвы уже используемую ими коммерческую недвижимость без конкурса по рыночной цене. Стоимость определят независимые оценщики. В данном случае выкупить помещение можно сразу или с условием рассрочки.