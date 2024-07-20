В Петербурге начался пожар в ТРЦ на Лиговском проспекте
Санкт-Петербург, 20 июля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Пожар начался в торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает 20 июля оперативный Telegram-канал городского управления МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 15:24. Горение наблюдалось на пятом этаже в помещении кафе, в вентиляционной вытяжке.
Площадь возгорания уточняется, информации о пострадавших нет. В ликвидации пожара участвуют 19 сотрудников МЧС, задействованы четыре единицы техники, говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар наблюдался на «СКА Арене» в Петербурге в ночь на 9 июня. По предварительным данным, из-за неисправности проводки произошло возгорание чаши спортивного комплекса. Площадь пожара составила около 225 кв. м, пострадали поверхность арены, часть трибуны и рекламные щиты. Сумма ущерба устанавливается.
Вечером 18 мая крупный пожар вспыхнул в Приморском районе Петербурга в цехе с полиэтиленом. Площадь возгорания достигала 600 кв. м, его ликвидировали утром следующего дня.